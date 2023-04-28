В ООН заявили об обеспокоенности нарушением прав человека Россией в Украине

Комитет ООН заявил о глубокой обеспокоенности нарушениями прав человека российскими войсками и частными военными компаниями в Украине. Речь идет о насильственных похищениях, пытках, изнасилованиях и казнях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В своем заключении по России комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал РФ начать расследование обвинений в нарушениях прав человека совершенных во время войны в Украине.

В частности, комментария от постоянного представительства России при ООН не поступило.

Также в докладе комитет ООН перечислил чрезмерное применение силы, незаконные задержания, убийства и насильственное похищение детей из Украины в Россию среди совершенных преступлений оккупантов.

Россия, как утверждает комитет, отказывается предоставлять информацию о войне, отрицает совершение зверств и преднамеренных нападений на гражданское население. Также страна-оккупант отрицает незаконное похищение украинских детей, заявляя о том, что "эвакуировала" для якобы их "безопасности".