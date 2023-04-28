ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ООН заявили об обеспокоенности нарушением прав человека Россией в Украине

Новина українською →
Пятница 28 апреля 2023 15:42
В ООН заявили об обеспокоенности нарушением прав человека Россией в Украине Фото: в ООН заявили о беспокойстве нарушением прав человека Россией в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Комитет ООН заявил о глубокой обеспокоенности нарушениями прав человека российскими войсками и частными военными компаниями в Украине. Речь идет о насильственных похищениях, пытках, изнасилованиях и казнях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем заключении по России комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал РФ начать расследование обвинений в нарушениях прав человека совершенных во время войны в Украине.

В частности, комментария от постоянного представительства России при ООН не поступило.

Также в докладе комитет ООН перечислил чрезмерное применение силы, незаконные задержания, убийства и насильственное похищение детей из Украины в Россию среди совершенных преступлений оккупантов.

Россия, как утверждает комитет, отказывается предоставлять информацию о войне, отрицает совершение зверств и преднамеренных нападений на гражданское население. Также страна-оккупант отрицает незаконное похищение украинских детей, заявляя о том, что "эвакуировала" для якобы их "безопасности".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам комиссара Совета Европы по правам человека Дунья Миятовича, ни одна правозащитная организация не имеет доступа на территорию России, чтобы поспособствовать возвращению детей.

Тем временем Россия хочет отправить якобы на отдых более 26 тысяч детей с оккупированных территорий Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ООН Российская Федерация
NEWS
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина