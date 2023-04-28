В ООН заявили об обеспокоенности нарушением прав человека Россией в Украине
Комитет ООН заявил о глубокой обеспокоенности нарушениями прав человека российскими войсками и частными военными компаниями в Украине. Речь идет о насильственных похищениях, пытках, изнасилованиях и казнях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В своем заключении по России комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал РФ начать расследование обвинений в нарушениях прав человека совершенных во время войны в Украине.
В частности, комментария от постоянного представительства России при ООН не поступило.
Также в докладе комитет ООН перечислил чрезмерное применение силы, незаконные задержания, убийства и насильственное похищение детей из Украины в Россию среди совершенных преступлений оккупантов.
Россия, как утверждает комитет, отказывается предоставлять информацию о войне, отрицает совершение зверств и преднамеренных нападений на гражданское население. Также страна-оккупант отрицает незаконное похищение украинских детей, заявляя о том, что "эвакуировала" для якобы их "безопасности".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам комиссара Совета Европы по правам человека Дунья Миятовича, ни одна правозащитная организация не имеет доступа на территорию России, чтобы поспособствовать возвращению детей.
Тем временем Россия хочет отправить якобы на отдых более 26 тысяч детей с оккупированных территорий Украины.
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