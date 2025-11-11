В ООН заявили, що без США вирішення кліматичних проблем у світі ускладниться

Відсутність США на міжнародній кліматичній конференції у Бразилії позначиться на розв'язанні кліматичних проблем у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника речника Генерального секретаря ООН Фархана Гака під час брифінгу в Нью-Йорку, якого цитує пресслужба ООН.
Фархан Гак заявив, що, очевидно, має значення, чи країни будуть присутні на високому рівні, чи ні.
За його словами, 194 країни плюс Європейський Союз зареєстровані для участі в COP30.
"Тож усі країни, крім кількох, беруть участь. Але зрештою, незалежно від того, чи беруть країни участь на урядовому рівні, чи ні, ця криза впливає на всіх людей у світі", - наголосив він.
Також Гак зазначив, що до цьогорічної конференції залучено бізнес і представників різних громад.
"Тому ми вважаємо, що участь буде широкою, незалежно від рішень, прийнятих невеликою кількістю урядів", - додав він.
Як повідомлялось раніше, під час своєї першої каденції у Білому домі президент США Дональд Трамп назвав зміну клімату "містифікацією", вивів США з Паризької угоди щодо клімату та позбавив пріоритетів дії щодо клімату у федеральному уряді.
Після переобрання на другий термін Трамп заявив, що має намір переглянути політику США щодо змін клімату. "Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити", - сказав він про свої плани на перший день.
Як писало РБК-Україна, минулорічний кліматичний саміт COP29 відбувся в Баку. Під час саміту країни-учасниці досягли угоди, згідно з якою на боротьбу зі зміною клімату багаті країни будуть давати бідним державам гроші, але їх недостатньо.
У підсумковому документі сказано, що багаті країни погодилися надавати не менше 300 млрд доларів на рік до 2035 року, щоб допомогти бідним країнам боротися зі зміною клімату.
Водночас ЄС, який і так є найбільшим донорським блоком, очікує, що йому доведеться взяти на себе більшу частину тягаря, оскільки участь США скорочується.