В ООН заявили, що без США вирішення кліматичних проблем у світі ускладниться

Фархан Гак заявив, що, очевидно, має значення, чи країни будуть присутні на високому рівні, чи ні.

За його словами, 194 країни плюс Європейський Союз зареєстровані для участі в COP30.

"Тож усі країни, крім кількох, беруть участь. Але зрештою, незалежно від того, чи беруть країни участь на урядовому рівні, чи ні, ця криза впливає на всіх людей у ​​світі", - наголосив він.

Також Гак зазначив, що до цьогорічної конференції залучено бізнес і представників різних громад.

"Тому ми вважаємо, що участь буде широкою, незалежно від рішень, прийнятих невеликою кількістю урядів", - додав він.

Як повідомлялось раніше, під час своєї першої каденції у Білому домі президент США Дональд Трамп назвав зміну клімату "містифікацією", вивів США з Паризької угоди щодо клімату та позбавив пріоритетів дії щодо клімату у федеральному уряді.

Після переобрання на другий термін Трамп заявив, що має намір переглянути політику США щодо змін клімату. "Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити", - сказав він про свої плани на перший день.