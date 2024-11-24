Підсумок саміту COP29: виділених грошей недостатньо для боротьби з кліматом

У неділю вранці, 24 листопада, учасники кліматичного саміту COP29 досягли угоди. На боротьбу зі зміною клімату багаті країни будуть давати бідним державам гроші, але їх недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Документ з'явився після кількох днів публічних та закритих взаємних звинувачень, а також переперелок між майже 200 країнами, представленими на зустрічі біля Каспійського моря.

Зокрема, у ніч на суботу найбільші економічні держави, включаючи США, Британію, ЄС та Китай, сперечалися про те, як і якими країнами будуть надані гроші. Після цього великі багаті країни погодилися збільшити пропозицію з 250 млрд доларів.

Як результат, у підсумковій угоді сказано, що багаті країни погодилися надавати не менше 300 млрд доларів на рік аж до 2035 року, щоб допомогти бідним країнам боротися зі зміною клімату.

Проте, як пише Politico, мінімум у розмірі 300 млрд доларів - це набагато менше трильйонів доларів, які знадобляться бідним і вразливим країнам, щоб протистояти постійному зростанню рівня моря, а також штормам, посухам і повеням, які згідно з декількома аналізами посилюються.

Існують інші способи залучення цих коштів. Наприклад, приватний капітал та торгівля вуглецевими кредитами, правила якої також досягли остаточної угоди у суботу. Однак представники бідних та вразливих країн, таких як Малаві, Маршаллові Острови та Мальдіви, заявили, що цієї суми просто недостатньо для задоволення їхніх потреб.

"Ми побачили тут, на цьому кліматичному саміті, найгірший прояв опортунізму. Ми йдемо з невеликою частиною фінансування, якого гостро потребують вразливі до клімату країни. Це далеко не достатньо, але це початок", - заявила Тіна Стені, спецпредставник Маршаллових островів з питань клімату.

Фінансова угода також супроводжується купою невизначеності щодо остаточної суми, яку заплатить будь-яка багата країна. Це відбувається на тлі того, що обраний президент Дональд Трамп, який називає зміну клімату обманом, готується взяти на себе владу у Вашингтоні.

Водночас ЄС, який і так є найбільшим донорським блоком, очікує, що йому доведеться взяти на себе більшу частину тягаря, оскільки участь США скорочується.

Politico додало, що угода загалом відповідала очікуванням, встановленим у доповіді ООН минулого тижня.