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В ООН заявили, що генсек проти використання касетних снарядів на війні в Україні

Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає проти того, щоб Україна та Росія використовували касетні боєприпаси у війні.

Про це заявив заступник спікера генсека ООН Фархан Хак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Хак зазначив, що Гутерреш підтримує Конвенцію щодо касетних боєприпасів, яка забороняє будь-яке застосування, накопичення та виробництво такого озброєння та була прийнята 15 років тому. Він хоче, щоб усі країни дотримувалися її положень.

"Тому, звичайно, він не хоче, щоб на полі бою продовжували використовувати касетні боєприпаси", - зазначив заступник спікера генсека.

Касетні боєприпаси для України

Нагадаємо, Україна не є підписантом Конвенції щодо касетних боєприпасів, тому вона може використати подібне озброєння. Наша країна запитувала такі снаряди у США ще наприкінці 2022 року, але тоді Вашингтон відмовився від постачання.

Зараз позиція Білого дому змінилася, сьогодні там офіційно анонсували передачу Україні касетних боєприпасів у рамках нового пакету військової допомоги.

Як пояснив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, ті боєприпаси, які отримає Україна, безпечніші, оскільки відсоток їхнього неспрацювання набагато менший, ніж у звичайних снарядів.

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