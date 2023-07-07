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США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів

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Вашингтон, П'ятниця 07 липня 2023 21:21
США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Ми засновуємо наше рішення про допомогу в галузі безпеки на потребах України, а Україні потрібна артилерія для підтримки своїх наступальних та оборонних операцій", - заявив Салліван.

Він додав, що зараз Україна потребує артилерії, щоб проводити свої наступальні та оборонні операції. Наша країна здійснює "тисячі пострілів на день". Тому артилерія є "основною" у цій війні.

Салліван також наголосив, що Росія використовує касетні боєприпаси з початку війни проти України. Але існує "велика різниця" між типом касетних боєприпасів, що використовуються Росією, і типом, який США надали б Україні.

"У цих умовах Україна запросила касетні боєприпаси, щоб захистити свою власну суверенну територію. У касетних боєприпасів, які ми надамо, відсоток (неспрацьовування - ред.) набагато нижчий, ніж у Росії", - зазначив чиновник.

Салліван розповів, що Україна надала США письмові гарантії щодо обережного використання касетних боєприпасів. Країна пообіцяла мінімізувати ризики для цивільних.

Касетні боєприпаси для України

Нагадаємо, останні кілька днів західні ЗМІ почали писати про те, що США нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках чергового пакету військової допомоги.

За даними The Washington Post, рішення про відповідні поставки вже схвалив президент Джо Байден.

Водночас, частина союзників виступила проти передачі Україні касетних боєприпасів. Однією з таких держав виявилася Німеччина.

У The New York Times при цьому наголошували, що постачання таких боєприпасів - лише тимчасовий захід. Передача відбуватиметься, доки союзники не наростять виробництво 155-мм снарядів для артилерії.

Більш детально про касетні боєприпаси та їх значення для нашої країни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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