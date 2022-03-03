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В ООН заявили про мільйон біженців з України за тиждень

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Четвер 03 березня 2022 05:45
В ООН заявили про мільйон біженців з України за тиждень Фото: біженці на кордоні з Угорщиною (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

За тиждень з моменту початку повномасштабного вторгнення і війни Росії проти України, з нашої країни виїхали 1 мільйон людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Всього за сім днів ми стали свідками виїзду мільйона біженців з України в сусідні країни", - написав він у Twitter ввечері в середу.

Представник ООН додав, щоб ще для багатьох мільйонів громадян в Україні "час замовкнути гарматам", щоб можна було надати рятувальну гуманітарну допомогу.

Також Гранді розповів, що у зв'язку з прибуванням вимушених українських переселенців, які рятуються від війни, він прямує до Румунії з візитом, потім планує через кілька днів прибути до Молдови та Польщі, щоб "оцінити становище біженців і запевнити приймаючі уряди в готовності УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН з прав людини) надати підтримку".

Раніше повідомлялося, що Канада готується скасувати візи для українців, які рятуються від війни Росії.

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