Канада готовится отменить визы для украинцев, спасающихся от войны России

Постоянный комитет парламента Канады по иммиграции поддержал предложение об отмене виз для беженцев из Украины. Это упростит прием беженцев из городов нашей страны, попавших под атаку РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что большинство членов комитета поддержали проект постановления, хотя депутаты от Либеральной партии проголосовали против.

После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Отметим, что решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться в исполнительную ветвь власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.

Напомним, что седьмой день продолжается война России против Украины. Войска и техника агрессора подобрались вплотную к столице, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины.

В северных, северо-восточных, восточных и южных областях нашей страны продолжаются бои с оккупантом.