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Канада готовится отменить визы для украинцев, спасающихся от войны России

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 08:04
Канада готовится отменить визы для украинцев, спасающихся от войны России Фото: Канада отменит визы для украинцев, которые спасаются от войны в Украине (tpg.ua)
Автор: Людмила Жукова

Постоянный комитет парламента Канады по иммиграции поддержал предложение об отмене виз для беженцев из Украины. Это упростит прием беженцев из городов нашей страны, попавших под атаку РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что большинство членов комитета поддержали проект постановления, хотя депутаты от Либеральной партии проголосовали против.

После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Отметим, что решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться в исполнительную ветвь власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.

Напомним, что седьмой день продолжается война России против Украины. Войска и техника агрессора подобрались вплотную к столице, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины.

В северных, северо-восточных, восточных и южных областях нашей страны продолжаются бои с оккупантом.

Напомним, что Зеленский отменил визы для иностранных добровольцев, которые будут воевать за Украину.

Также сообщалось, что волонтеры запустили простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга.

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