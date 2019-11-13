В ООН завтра рассмотрят обновленный проект резолюции по Крыму

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в четверг, 14 ноября, рассмотрит проект обновленной резолюции по Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу представительства Украины в ООН в Twitter.

Как сообщается, Третий комитет ГА ООН по инициативе Украины рассмотрит завтра проект обновленной резолюции о ситуации с правами человека в оккупированных Крыму и Севастополе.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 ноября украинская делегация в ООН представила проект обновленной резолюции по милитаризации оккупированного Крыма. Главная цель обновленной резолюции - заставить РФ вывести свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.

Добавим, что резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму ГА ООН приняла 23 декабря 2018 года. Тогда документ поддержали 65 стран, включая США и большинством стран Европейского союза. Против проекта резолюции высказались 27 стран, еще 70 стран воздержались от голосования.

Кроме того, в ООН признали, что Российская Федерация нарушает Женевские конвенции, переселяя своих граждан с материковой части в оккупированный Крым в попытках изменить демографию полуострова.