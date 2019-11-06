Украина представила в ООН обновленную резолюцию по Крыму

Фото: украинская делегация в ООН (ukraineun.org)

Зам главы МИД Украины Егор Божок 6 ноября презентовал обновленную резолюцию в штаб-квартире ООН

Украинское представительство в ООН планирует внести обновленную резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу постоянного представительства Украины в ООН.

Сообщается, что заместитель главы министра иностранных дел Егор Божок 6 ноября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представил обновленную резолюцию.

"Божок также проинформировал делегатов о намерении украинской стороны внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", призвав его поддержать. Главной целью проекта является заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию", - говорится в сообщении.

Напомним, в 23 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждается нарушение прав человека во временно оккупированном РФ Крыму. Резолюцию поддержали 65 стран, включая Соединенные Штаты Америки и большинство стран Европейского союза. Против резолюции проголосовали 27 стран, еще 70 стран воздержались.

Ранее РБК-Украина писало, что в ООН признали нарушения РФ Женевских конвенций, из-за переселения людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию полуострова.