UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ООН засудили російський удар по селу Гроза в Харківській області

Фото: Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Організація Об'єднаних Націй засуджує російську атаку на село Грози в Харківській області. Унаслідок ракетного удару загинула 51 людина.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Таким чином Гутерріш приєднався до представників Заходу, які засудили російський ракетний удар по селу Грози.

В ООН наголосили, що атаки проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури заборонені міжнародним гуманітарним законодавством і мають бути негайно зупинені.

Обстріл села Гроза

Сьогодні окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району. Під атаку потрапил магазин-кафе, де проходили поминки.

Попередньо, росіяни могли використати для обстрілу балістичну ракету "Іскандер". При цьому удар могли навести, наразі правоохоронці перевіряють цю версію.

Детальніше про російський обстріл Грози можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяВійна в Україніхарков