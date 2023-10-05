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В ООН осудили российский удар по селу Гроза в Харьковской области

Фото: Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Организация Объединенных Наций осуждает российскую атаку на село Грозы в Харьковской области. В результате ракетного удара погиб 51 человек.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Таким образом Гутерриш присоединился к представителям Запада, которые осудили российский ракетный удар по селу Грозы.

В ООН отметили, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным законодательством и должны быть немедленно остановлены.

Обстрел села Гроза

Сегодня кафиры нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района . Под атаку попал магазин-кафе, где проходили поминки.

Предварительно, россияне могли использовать для обстрела баллистическую ракету "Искандер". При этом удар могли навести, пока правоохранители проверяют эту версию.

Подробнее о российском обстреле Грозы можно прочитать в материале РБК-Украина.

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