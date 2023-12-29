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ООН засудила удари РФ по Україні: Москва має негайно припинити атаки

Брюсель, П'ятниця 29 грудня 2023 16:40
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ООН засудила удари РФ по Україні: Москва має негайно припинити атаки Фото: Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк засудив смертоносну хвилю російських ударів по Україні й закликав Москву "негайно" припинити атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я шокований ще однією повномасштабною серією скоординованих ракетних і безпілотних атак, здійснених Російською Федерацією по всій Україні цієї ночі, - сказав Турк.

Він зауважив, що міжнародне гуманітарне право чітко забороняє атаки, навмисно спрямовані на цивільні об'єкти.

"Я знову закликаю Російську Федерацію негайно припинити свої напади на Україну і суворо дотримуватися всіх норм міжнародного права, що стосуються ведення бойових дій", - додав верховний комісар ООН.

Масовий обстріл України

Російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки.

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