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ООН осудила удары РФ по Украине: Москва должна немедленно прекратить атаки

Брюссель, Пятница 29 декабря 2023 16:40
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ООН осудила удары РФ по Украине: Москва должна немедленно прекратить атаки Фото: Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Турк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Турк осудил смертоносную волну российских ударов по Украине и призвал Москву "немедленно" прекратить атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я шокирован еще одной полномасштабной серией скоординированных ракетных и беспилотных атак, осуществленных Российской Федерацией по всей Украине этой ночью, - сказал Турк.

Он отметил, что международное гуманитарное право четко запрещает атаки, намеренно направленные на гражданские объекты.

"Я вновь призываю Российскую Федерацию немедленно прекратить свои нападения на Украину и строго соблюдать все нормы международного права, касающиеся ведения боевых действий", - добавил верховный комиссар ООН.

Массовый обстрел Украины

Российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях атаки.

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