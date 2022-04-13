ООН запускает процедуру автоматического созыва Генассамблеи при каждом применении вето в Совбезе

Суть инициативы направлена на повышение роли Генассамблеи ООН, усиление многосторонности и обеспечение механизма подотчетности между органами ООН в соответствии с Уставом Организации, отметил дипломат.

Также Кислица обратил внимание, что резолюцию поддержали США, которые сами обладают правом вето.

Ожидается, что проект резолюции могут одобрить в апреле.

Кислица пояснил, что такой автоматический созыв Генассамблеи, когда в Совбезе будет применяться вето, будет осуществляться в течение 10 дневного срока "с целью проведения дебатов по ситуации, в которой применено вето, за исключением, когда вопрос рассматривается на Чрезвычайной специальной сессии ГА ООН".

Украинский дипломат напомнил, что впервые применил право вето в СБ ООН в 1957 году СССР, а сейчас "абсолютным чемпионом по количество вето" является РФ. При этом Великобритания не применяет право вето уже более 30 лет.

"Согласно проекту резолюции, Совбезу будет предложено подать Генеральной Ассамблее специальный отчет о применении вето, по крайней мере, за 72 часа до заседания Генассамблеи, которая будет иметь возможность в случае наличия коллективной политической воли государств-членов ООН решения по этой ситуации. Указанный механизм начнет действовать сразу после одобрения резолюции на 76-й сессии, а начиная с 77-й сессии в повестку дня Генассамблеи будет добавлен новый постоянный пункт "Применение вето"", - объясняет Кислица.