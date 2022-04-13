ООН запускає процедуру автоматичного скликання Генасамблеї при кожному застосуванні вето в Радбезі

Суть ініціативи спрямована на підвищення ролі Генасамблеї ООН, посилення багатосторонності та забезпечення механізму підзвітності між органами ООН відповідно до Статуту Організації, зазначив дипломат.

Також Кислиця звернув увагу, що резолюцію підтримали США, які самі мають право вето.

Очікується, що проект резолюції можуть схвалити у квітні.

Кислиця пояснив, що таке автоматичне скликання Генасамблеї, коли в Радбезі буде застосовуватися вето, буде здійснюватися протягом 10 денного терміну "з метою проведення дебатів щодо ситуації, в якій застосоване вето, за виключенням, коли питання розглядається на Надзвичайній спеціальній сесії ГА ООН".

Український дипломат нагадав, що вперше застосував право вето в РБ ООН у 1957 році СРСР, а зараз "абсолютним чемпіоном по кількість вето" є РФ. При цьому Великобританія не застосовує право вето вже понад 30 років.

"Відповідно до проекту резолюції, Радбезу буде запропоновано подати Генеральній Асамблеї спеціальний звіт про застосування вето, принаймні за 72 години до засідання Генасамблеї, яка матиме можливість у разі наявності колективної політичної волі держав-членів ООН рішення щодо цієї ситуації. Зазначений механізм почне діяти відразу після схвалення резолюції на 76-й сесії, а починаючи з 77-ї сесії до порядку денного Генасамблеї буде додано новий постійний пункт "Застосування вето"", - пояснює Кислиця.