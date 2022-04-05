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Зеленский: Россия превратила свое право вето в Совбезе ООН в право смерти

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Киев, Вторник 05 апреля 2022 18:02
Зеленский: Россия превратила свое право вето в Совбезе ООН в право смерти Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация превратила свое право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Москва сама подрывает архитектуру глобальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского в Совбезу ООН.

"Мы имеем дело со страной, которая превращает право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Которая подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность", - отметил он.

По его словам, если это продолжится, то каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать свою безопасность, а не на международное право и институты.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что российские пропагандисты пытаются оправдать военные преступления в Украине путем искажения фактов, обмана и других методов.

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