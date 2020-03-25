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ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на 2 млрд долларов

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 16:57
ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на 2 млрд долларов
Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/un_photo)

Средства направят на доставку различных медицинских средств

Организация Объединенных Наций (ООН) запускает план по борьбе с коронавирусом на 2 млрд долларов. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает Bloomberg.

Сообщается, что Гутерреш объявил о запуске глобального гуманитарного плана для борьбы с коронавирусом в развивающихся странах. В рамках этого плана планируется направить 2 млрд долларов на защиту миллионов людей и предотвращение повторной вспышки по всему миру.

По словам Гутерреша, план предполагает доставку различных средств медицинского назначения, а также оснащение лагерей временного размещения сантехникой для мытья рук. Кроме того, готовятся информационные кампании для разъяснения методов защиты от заражения. А в Африке, Азии и Латинской Америке запустят транспортные хабы для доставки медиков и гуманитарных работников в те регионы, где в них нуждаются больше всего.

Напомним, ранее сообщалось, что США выделят рекордные 2 триллиона долларов для спасения своей экономики. Средства пойдут на стимулирование американской экономики, которая пострадала в результате пандемии коронавируса.

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