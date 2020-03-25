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ООН запускає план по боротьбі з коронавірусом на 2 млрд доларів

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 16:57
ООН запускає план по боротьбі з коронавірусом на 2 млрд доларів
Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/un_photo)

Кошти спрямують на доставку різних медичних засобів

Організація Об'єднаних Націй (ООН) запускає план по боротьбі з коронавірусом на 2 млрд доларів. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає Bloomberg.

Повідомляється, що Гутерреш оголосив про запуск глобального гуманітарного плану для боротьби з коронавірусом в країнах, що розвиваються. В рамках цього плану планується спрямувати 2 млрд доларів на захист мільйонів людей і запобігання повторного спалаху по всьому світу.

За словами Гутерреша, план передбачає доставку різних засобів медичного призначення, а також оснащення таборів тимчасового розміщення сантехнікою для миття рук. Крім того, готуються інформаційні кампанії для роз'яснення методів захисту від зараження. А в Африці, Азії та Латинській Америці запустять транспортні хаби для доставки медиків та гуманітарних працівників в ті регіони, де їх потребують найбільше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США виділять рекордні 2 трильйони доларів для порятунку своєї економіки. Кошти підуть на стимулювання американської економіки, яка постраждала в результаті пандемії коронавірусу.

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