ООН закликають закласти основи глобального управління штучним інтелектом

Консультативний орган ООН заявив, що глобальне управління штучним інтелектом є "необхідним". Він закликав Організацію Об’єднаних Націй закласти основи для перших інклюзивних глобальних інституцій для регулювання технологій, що швидко розвиваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

У 100-сторінковому звіті група заявила, що штучний інтелект "трансформує наш світ", пропонуючи величезний потенціал для добра, від відкриття нових галузей науки та прискорення економічного зростання до покращення охорони здоров’я, сільського господарства та оптимізації енергетичних мереж.

Але, як стверджується, якщо його не контролювати, переваги штучного інтелекту можуть бути обмежені невеликою кількістю країн, компаній і окремих осіб, тоді як навіть більш потужні системи, ніж існують сьогодні, "можуть перевернути світ праці", створювати автономну зброю та створювати ризики для миру та безпеки.

Дорадчий орган окреслив принципи, якими має керуватися формування нових інституцій для управління штучним інтелектом, включаючи міжнародне право, особливо права людини. Він закликає всі уряди та сторони, залучені до ШІ, співпрацювати для захисту прав людини.

Наразі, як йдеться у звіті, лише сім із 193 країн-членів ООН беруть участь у семи нещодавніх ініціативах щодо управління штучним інтелектом, тоді як 118 країн, переважно на глобальному Півдні, "зовсім відсутні" у будь-якій розмові.