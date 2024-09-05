Країни ЄС, США та Британія підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ, - Reuters

Сьогодні, 5 вересня, відкривається для підписання перша юридично обов'язкова міжнародна угода щодо штучного інтелекту (ШІ), укладена між країнами, включаючи членів Європейського Союзу, Сполучені Штати та Велику Британію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше ініціативу підтримала правозахисна організація Ради Європи, яка працювала над створенням конвенції протягом кількох років.

Повідомляється, що ця Конвенція буде зосереджена на управлінні ризиками, що виникають у зв'язку з використанням систем ШІ, з одночасною підтримкою інновацій у цій сфері. Її прийняли ще у травні після тривалих обговорень за участю 57 країн.

Міністр юстиції Великобританії Шабана Махмуд наголосила на важливості цієї угоди.

"Ця Конвенція є важливим кроком до того, щоб ці нові технології можна було використовувати без руйнування наших найдавніших цінностей, таких як права людини та верховенство права", - заявила міністр юстиції Великобританії Шабана Махмуд у заяві.

Зазначається, документ зосереджується на захисті тих, хто постраждав від використання систем штучного інтелекту. Конвенція діє окремо від Закону ЄС про ШІ, який набув чинності 1 серпня. Повідомляється, що підписанти угоди матимуть право впроваджувати законодавчі або адміністративні заходи для виконання положень конвенції.

Регулювання використання ШІ

У світі розуміють важливість створення законодавчих ініціатив як на міжнародному, так і національному рівні, які будуть направлені на регулювання штучного інтелекту та будуть запобігати ймовірним загрозам від його застосування.

Один із засновників ШІ Джеффрі Хінтон повідомляв про те, що використання ШІ у деяких випадках може бути більш небезпечним, ніж глобальне потепління.

Минулого року США, ЄС, Велика Британія та Китай підписали спільну декларацію про ШІ про "катастрофічну" небезпеку штучного інтелекту.