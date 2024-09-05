Країни ЄС, США та Британія підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ, - Reuters
Сьогодні, 5 вересня, відкривається для підписання перша юридично обов'язкова міжнародна угода щодо штучного інтелекту (ШІ), укладена між країнами, включаючи членів Європейського Союзу, Сполучені Штати та Велику Британію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Раніше ініціативу підтримала правозахисна організація Ради Європи, яка працювала над створенням конвенції протягом кількох років.
Повідомляється, що ця Конвенція буде зосереджена на управлінні ризиками, що виникають у зв'язку з використанням систем ШІ, з одночасною підтримкою інновацій у цій сфері. Її прийняли ще у травні після тривалих обговорень за участю 57 країн.
Міністр юстиції Великобританії Шабана Махмуд наголосила на важливості цієї угоди.
"Ця Конвенція є важливим кроком до того, щоб ці нові технології можна було використовувати без руйнування наших найдавніших цінностей, таких як права людини та верховенство права", - заявила міністр юстиції Великобританії Шабана Махмуд у заяві.
Зазначається, документ зосереджується на захисті тих, хто постраждав від використання систем штучного інтелекту. Конвенція діє окремо від Закону ЄС про ШІ, який набув чинності 1 серпня. Повідомляється, що підписанти угоди матимуть право впроваджувати законодавчі або адміністративні заходи для виконання положень конвенції.
Регулювання використання ШІ
У світі розуміють важливість створення законодавчих ініціатив як на міжнародному, так і національному рівні, які будуть направлені на регулювання штучного інтелекту та будуть запобігати ймовірним загрозам від його застосування.
Один із засновників ШІ Джеффрі Хінтон повідомляв про те, що використання ШІ у деяких випадках може бути більш небезпечним, ніж глобальне потепління.
Минулого року США, ЄС, Велика Британія та Китай підписали спільну декларацію про ШІ про "катастрофічну" небезпеку штучного інтелекту.
Нагадаємо, генеральний директор компанії OpenAI, яка є засновником відомого у всьому світі ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів почати регулювати штучний інтелект.
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