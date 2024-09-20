ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ООН призывают заложить основы глобального управления искусственным интеллектом

Пятница 20 сентября 2024 07:21
UA EN RU
ООН призывают заложить основы глобального управления искусственным интеллектом Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Консультативный орган ООН заявил, что глобальное управление искусственным интеллектом является "необходимым". Он призвал Организацию Объединенных Наций заложить основы для первых инклюзивных глобальных институций для регулирования быстроразвивающихся технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В 100-страничном отчете группа заявила, что искусственный интеллект "трансформирует наш мир", предлагая огромный потенциал для добра, от открытия новых отраслей науки и ускорения экономического роста до улучшения здравоохранения, сельского хозяйства и оптимизации энергетических сетей.

Но, как утверждается, если его не контролировать, преимущества искусственного интеллекта могут быть ограничены небольшим количеством стран, компаний и отдельных лиц, тогда как даже более мощные системы, чем существующие сегодня, "могут перевернуть мир труда", создавать автономное оружие и создавать риски для мира и безопасности.

Совещательный орган очертил принципы, которыми должно руководствоваться формирование новых институтов для управления искусственным интеллектом, включая международное право, особенно права человека. Он призывает все правительства и стороны, вовлеченные в ИИ, сотрудничать для защиты прав человека.

В настоящее время, как говорится в отчете, только семь из 193 стран-членов ООН принимают участие в семи недавних инициативах по управлению искусственным интеллектом, тогда как 118 стран, преимущественно на глобальном Юге, "совсем отсутствуют" в любом разговоре.

Напомним, 5 сентября открылось для подписания первое юридически обязательное международное соглашение по искусственному интеллекту (ИИ), заключенное между странами, включая членов Европейского Союза, Соединенные Штаты и Великобританию.

Читайте также материал РБК-Украина о 5 городах в мире, где искусственный интеллект меняет жизнь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Искусственный интеллект
NEWS
Качество воздуха - опасное. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу
Качество воздуха - опасное. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти