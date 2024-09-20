ООН призывают заложить основы глобального управления искусственным интеллектом

Консультативный орган ООН заявил, что глобальное управление искусственным интеллектом является "необходимым". Он призвал Организацию Объединенных Наций заложить основы для первых инклюзивных глобальных институций для регулирования быстроразвивающихся технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

В 100-страничном отчете группа заявила, что искусственный интеллект "трансформирует наш мир", предлагая огромный потенциал для добра, от открытия новых отраслей науки и ускорения экономического роста до улучшения здравоохранения, сельского хозяйства и оптимизации энергетических сетей.

Но, как утверждается, если его не контролировать, преимущества искусственного интеллекта могут быть ограничены небольшим количеством стран, компаний и отдельных лиц, тогда как даже более мощные системы, чем существующие сегодня, "могут перевернуть мир труда", создавать автономное оружие и создавать риски для мира и безопасности.

Совещательный орган очертил принципы, которыми должно руководствоваться формирование новых институтов для управления искусственным интеллектом, включая международное право, особенно права человека. Он призывает все правительства и стороны, вовлеченные в ИИ, сотрудничать для защиты прав человека.

В настоящее время, как говорится в отчете, только семь из 193 стран-членов ООН принимают участие в семи недавних инициативах по управлению искусственным интеллектом, тогда как 118 стран, преимущественно на глобальном Юге, "совсем отсутствуют" в любом разговоре.