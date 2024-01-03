ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ООН закликає Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни

Середа 03 січня 2024 09:10
UA EN RU
ООН закликає Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни Фото: верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

За словами Тюрка, в Україні та Росії спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

"Десятки мирних жителів убиті в Україні та Росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невиборчі напади та напади на цивільні об'єкти", - наголосив верховний комісар ООН.

Він закликав Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги міжнародного права".

Інші заяви верховного комісара ООН

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк засудив смертоносну хвилю російських ударів по Україні 29 грудня 2023 року й закликав Москву "негайно" припинити атаки.

Він зауважив, що міжнародне гуманітарне право чітко забороняє атаки, навмисно спрямовані на цивільні об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ просунулися в районі Вербового, росіяни покинули деякі позиції, - Генштаб
ЗСУ просунулися в районі Вербового, росіяни покинули деякі позиції, - Генштаб
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році