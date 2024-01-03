ООН призывает Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека.

По словам Тюрка, в Украине и России наблюдается "тревожная эскалация боевых действий".

"Десяти мирных жителей убиты в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения и нападения на гражданские объекты", - подчеркнул верховный комиссар ООН.

Он призвал Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданского населения и уважению международного права".

Другие заявления верховного комиссара ООН

Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк осудил смертоносную волну российских ударов по Украине 29 декабря 2023 года и призвал Москву "немедленно" прекратить атаки.

Он отметил, что международное гуманитарное право четко запрещает атаки, намеренно направленные на гражданские объекты.