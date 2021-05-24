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ООН выступает за расследование принудительной посадки Ryanair в Беларуси

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Нью-Йорк, Понедельник 24 мая 2021 22:17
ООН выступает за расследование принудительной посадки Ryanair в Беларуси Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (flickr.com/un_pga70)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает призыв международного сообщества по расследованию инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. Белорусский режим вчера принудительно посадил этот самолет в Минске.

Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает BBC.

"Генеральный секретарь поддерживает призывы к полному, прозрачному и независимому расследованию этого тревожного инцидента и призывает все соответствующие стороны сотрудничать с этим расследованием", - сказал Дюжаррик.

Напомним, белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, чтобы задержать Романа Протасевича, который является основателем Telegram-канала Nexta, освещающего протесты в Беларуси. Белорусская оппозиция заявляла, что Минск угрожал сбить самолет, если он не сядет.

После этого Литва заявила о начале расследования ситуации с Ryanair. Литовская прокуратура возбудила уголовное дело, а власти сделали соответствующее заявление.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал провести международное расследование принудительной посадки Ryanair. Посадку самолета генсек НАТО назвал серьезным и опасным инцидентом.

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