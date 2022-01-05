В ООН выразили беспокойство из-за ситуации в Казахстане

Организация объединенных наций с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане. Как заявили в офисе генсекретаря Антониу Гутерреша, сейчас важно, чтобы стороны воздерживались от насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Там отметили, что угрозы безопасности сотрудникам ООН в Казахстане пока нет.

"Важно, чтобы все стороны воздерживались от насилия", - сообщили в офисе генсека ООН.

Напомним, ранее в Евросоюзе призвали все стороны конфликта в Казахстане избегать эскалации насилия. "ЕС призывает уважать право на мирный протест в Казахстане, но демонстранты не должны прибегать к насилию. Евросоюз ожидает, что власти Казахстана будут соблюдать свободу СМИ и доступ к информации", — отмечается в заявлении.

Отметим, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Из-за беспорядков в стране отключили проводной интернет и голосовую связь.

О том, почему протестует Казахстан, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.