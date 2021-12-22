ООН выплатит "Талибану" 6 млн долларов за безопасную работу в Афганистане, - Reuters

По информации издания, которое ссылается на собственные источники, предложенные средства будут выплачены в следующем году и направлены для сотрудников министерства внутренних дел Афганистана, которые охраняют гуманитарную миссию организации.

Как сообщил СМИ заместитель прес-секретаря ООН Фархан Хак, у организации действительно есть намерения заплатить "Талибану" за гарантии безопасности.

В частности он отметил, что ООН должна работать в стране, чтобы предотвратить гуманитарный кризис, поэтому ее обязанность - заботиться о безопасности всех сотрудников, работающих в опасных зонах.

Вместе с тем, ряд экспертов раскритиковали финансирования "Талибана", ведь в его правительстве есть министры, которых разыскивает ФБР и другие правоохранительные структуры за военные преступления.

Так, речь идет о министре внутренних дел Сираджуддине Хаккани, которого обвиняют в террористических атаках и связях с Аль-Каидой.