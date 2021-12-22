За інформацією видання, яке посилається на власні джерела, запропоновані кошти будуть виплачені наступного року та направлені для співробітників міністерства внутрішніх справ Афганістану, які охороняють гуманітарну місію організації.

Як повідомив ЗМІ заступник прес-секретаря ООН Фархан Хак, в організації дійсно є наміри заплатити "Талібану" за гарантії безпеки.

Зокрема він наголосив, що ООН має працювати у країні, аби запобігти гуманітарній кризі, відтак її обов’язок - піклуватися про безпеку усіх співробітників, які працюють в небезпечних зонах.

Разом з тим, кілька експертів розкритикували фінансування "Талібану", адже в його уряді є міністри, яких розшукує ФБР та інші правоохоронні структури за військові злочини.

Так, йдеться про міністра внутрішніх справ Сіраджуддіна Хаккані, якого звинувачують у терористичних атаках та зв'язках з Аль-Каїдою.