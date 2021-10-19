США не дадут доступ талибам к резервам центрального банка Афганистана

США сохранят финансовые санкции к представителям радикального движения "Талибан" и пока не дадут им доступ к резервам центрального банка Афганистана. При этом в американском Минфине допустили оказание гуманитарной помощи афганцам.

По данным агентства, об этом заявил на слушаниях в комитете Сената по банковскому делу первый замглавы Минфина Уолли Адейемо. Он отметил, что в ведомсвте пока не видят ситуации, при которой талибам будет разрешен доступ к резервам центрального банка Афганистана. Речь идет о более чем 9 млрд долларов, которые находятся в США.

"Мы считаем, что важно сохранять наши санкции против "Талибана", но в то же время находить пути законной гуманитарной помощи, чтобы помочь афганскому народу. Это именно то, что мы делаем", - сказал Адейемо.

Он добавил, что Минфину важно убедиться в выполнении режима санкций против "Талибана" и сети Хаккани. При это представитель ведомства еще раз отметил возможность направления в Афганистан гуманитарной помощи.