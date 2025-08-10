Мітинг у Тель-Авіві: тисячі людей вийшли проти плану Нетаньяху щодо Гази

У суботу ввечері на вулиці Тель-Авіва вийшли тисячі протестувальників, щоб виступити проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо окупації Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначимо, що днем раніше в канцелярії прем'єра заявили, що кабінет безпеки ухвалив рішення захопити місто Газа, розширивши військові операції на спустошеній палестинській території.

Рішення ухвалили, незважаючи на широкий опір громадськості та попередження військових про те, що цей крок може поставити під загрозу життя заручників.

Зокрема, протестувальники виступають проти плану Нетаньягу, вимагають негайного припинення кампанії та звільнення заручників.

Опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступають за негайне припинення війни, щоб домогтися звільнення решти 50 заручників, яких утримують у Газі. Офіційні особи Ізраїлю вважають, що живі ще близько 20 заручників.

Reuters зазначає, що уряд Ізраїлю зіткнувся з різкою критикою як усередині країни, так і за кордоном. Зокрема заяви лунали і з боку європейських союзників. Причина та сама - у плані.

Очікується, що повний склад кабінету міністрів дасть своє схвалення вже сьогодні, у неділю 10 серпня.

Також Reuters додало, що наразі більшість звільнених заручників стали результатом дипломатичних переговорів. Однак переговори про припинення вогню, які могли б привести до звільнення більшої кількості заручників, провалилися в липні.

Агенство пише, що в Тель-Авіві регулярно відбуваються мітинги із закликом до уряду укласти угоду про припинення вогню і звільнення заручників із рухом ХАМАС. За словами організаторів, суботня демонстрація залучила понад 100 000 протестувальників.