В ООН визнали удари по Херсону воєнними злочинами РФ: реакція України

Комісія ООН дійшла висновку, що удари дронів російських збройних сил по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціальну доповідь ООН, Міністерство закордонних справ України та главу МЗС Андрія Сибігу.
"Російські збройні сили скоювали вбивства цивільних осіб за допомогою дронів, що кваліфікуються як злочини проти людяності", - зазначила Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України.
Міністерство закордонних справ України привітало оприлюднення спеціальної доповіді з розслідування порушень в Україні, яка ґрунтовно задокументувала систематичні атаки російських безпілотних літальних апаратів по цивільним людям у місті Херсон та інших населених пунктах правобережної частини Херсонської області.
"Це перша міжнародна доповідь, яка зосереджується на цьому типі систематичного та нелюдського терору Росії проти людей у Херсоні, що триває протягом тривалого часу", - зауважив Сибіга.
За словами МЗС, доповідь ООН свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку Російської Федерації, яка продовжує вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності та здійснювати цілеспрямований терор проти цивільних українців.
Задокументовані факти свідчать про навмисні удари РФ по цивільних об’єктах, що є прямим порушенням принципів розрізнення та пропорційності, передбачених Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них.
А зібрані Комісією численні свідчення потерпілих, свідків, а також детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності російського військового та політичного керівництва.
"Результати об’єктивної, неупередженої та професійної роботи Незалежної міжнародної комісії ООН важливі для притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у російській агресії та похідних звірствах, виплати компенсацій постраждалим українцям та українкам", - зазначили в міністерстві.
Сибіга наголосив, що усі задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності.
"Кожен злочинець, який кидає вибухівку на звичайних людей або націлюється на цивільних в інший спосіб, має постати перед правосуддям", - додав міністр
Водночас в МЗС закликали міжнародну спільноту посилити тиск на державу-агресора, щоб змусити її припинити злочини проти цивільних людей.
Нагадаємо, що російські військові регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсону та області.
Зазначимо, що лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією, а тим часом армія РФ майже щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.
Зауважимо, що раніше сьогодні російські окупанти обстріляли Херсонську область, в результаті чого було поранено двоє людей, один у тяжкому стані.
До цього російські окупанти обстріляли район 23 травня. Тоді було відомо про 10 поранених цивільних та трьох загиблих.
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