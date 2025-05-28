В ООН признали удары по Херсону военными преступлениями РФ: реакция Украины

Комиссия ООН пришла к выводу, что удары дронов российских вооруженных сил по гражданскому населению в Херсонской области квалифицируются как преступления против человечности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специальный доклад ООН, Министерство иностранных дел Украины и главу МИД Андрея Сибигу.
"Российские вооруженные силы совершали убийства гражданских лиц с помощью дронов, которые квалифицируются как преступления против человечности", - отметила Независимая международная комиссия по расследованию в отношении Украины.
Министерство иностранных дел Украины приветствовало обнародование специального доклада по расследованию нарушений в Украине, который основательно задокументировал систематические атаки российских беспилотных летательных аппаратов по гражданским людям в городе Херсон и других населенных пунктах правобережной части Херсонской области.
"Это первый международный доклад, который сосредотачивается на этом типе систематического и бесчеловечного террора России против людей в Херсоне, который продолжается в течение длительного времени", - отметил Сибига.
По словам МИД, доклад ООН свидетельствует о грубых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека со стороны Российской Федерации, которая продолжает совершать военные преступления, преступления против человечности и осуществлять целенаправленный террор против гражданских украинцев.
Задокументированные факты свидетельствуют об умышленных ударах РФ по гражданским объектам, что является прямым нарушением принципов различения и пропорциональности, предусмотренных Женевскими конвенциями и дополнительными протоколами к ним.
А собранные Комиссией многочисленные показания потерпевших, свидетелей, а также детальный анализ видеодоказательств и документов дают четкое понимание масштабов этих преступлений и непосредственной ответственности российского военного и политического руководства.
"Результаты объективной, беспристрастной и профессиональной работы Независимой международной комиссии ООН важны для привлечения к справедливой ответственности всех виновных в российской агрессии и производных зверствах, выплаты компенсаций пострадавшим украинцам и украинкам", - отметили в министерстве.
Сибига подчеркнул, что все задокументированные случаи должны быть использованы как доказательства для привлечения виновных к ответственности.
"Каждый преступник, который бросает взрывчатку на обычных людей или нацеливается на гражданских другим способом, должен предстать перед правосудием", - добавил министр
В то же время в МИД призвали международное сообщество усилить давление на государство-агрессора, чтобы заставить его прекратить преступления против гражданских людей.
Напомним, что российские военные регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсона и области.
Отметим, что левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией, а тем временем армия РФ почти ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.
Заметим, что ранее сегодня российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате чего были ранены два человека, один в тяжелом состоянии.
До этого российские оккупанты обстреляли район 23 мая. Тогда было известно о 10 раненых гражданских и трех погибших.
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