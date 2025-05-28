В ООН признали удары по Херсону военными преступлениями РФ: реакция Украины

"Российские вооруженные силы совершали убийства гражданских лиц с помощью дронов, которые квалифицируются как преступления против человечности", - отметила Независимая международная комиссия по расследованию в отношении Украины.

Министерство иностранных дел Украины приветствовало обнародование специального доклада по расследованию нарушений в Украине, который основательно задокументировал систематические атаки российских беспилотных летательных аппаратов по гражданским людям в городе Херсон и других населенных пунктах правобережной части Херсонской области.

"Это первый международный доклад, который сосредотачивается на этом типе систематического и бесчеловечного террора России против людей в Херсоне, который продолжается в течение длительного времени", - отметил Сибига.

О чем говорится в докладе ООН

По словам МИД, доклад ООН свидетельствует о грубых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека со стороны Российской Федерации, которая продолжает совершать военные преступления, преступления против человечности и осуществлять целенаправленный террор против гражданских украинцев.

Задокументированные факты свидетельствуют об умышленных ударах РФ по гражданским объектам, что является прямым нарушением принципов различения и пропорциональности, предусмотренных Женевскими конвенциями и дополнительными протоколами к ним.

А собранные Комиссией многочисленные показания потерпевших, свидетелей, а также детальный анализ видеодоказательств и документов дают четкое понимание масштабов этих преступлений и непосредственной ответственности российского военного и политического руководства.

"Результаты объективной, беспристрастной и профессиональной работы Независимой международной комиссии ООН важны для привлечения к справедливой ответственности всех виновных в российской агрессии и производных зверствах, выплаты компенсаций пострадавшим украинцам и украинкам", - отметили в министерстве.

Сибига подчеркнул, что все задокументированные случаи должны быть использованы как доказательства для привлечения виновных к ответственности.

"Каждый преступник, который бросает взрывчатку на обычных людей или нацеливается на гражданских другим способом, должен предстать перед правосудием", - добавил министр

В то же время в МИД призвали международное сообщество усилить давление на государство-агрессора, чтобы заставить его прекратить преступления против гражданских людей.