ООН висловила занепокоєння релігійною політикою України. В МЗС відповіли

В доповіді ООН зауважили, що в Україні набули чинності нові законодавчі положення щодо релігійних організацій, які забороняють діяльність Російської православної церкви в Україні, а також українських релігійних організацій, визнаних пов'язаними з аналогічними організаціями в Російській Федерації.

"Закон, який запровадив ці положення, встановив непропорційні обмеження на свободу сповідувати свою релігію або переконання", - йдеться в доповіді.

Реакція МЗС

Міністерство закордонних справ України ознайомилося із 41-ою періодичною доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненою 31 грудня 2024 року та дало відповідь на деякі тези з неї.

"Відкидаємо висновки ООН щодо поправок до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" як такі, що спотворюють дійсність", - наголосили в міністерстві.

Як кажуть в МЗС, згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Натомість він лише не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України чи тимчасово окупувала частину її території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України.

"Нагадуємо ООН, що Росія системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України. Російська держава через підконтрольну їй РПЦ освячує звірства проти українців і вихваляє злочинців, які їх скоюють", - підкреслили в МЗС.

Міністерство пояснило, що у цьому контексті, українська держава має обовʼязок захисту своїх громадян від деструктивного впливу держави-агресора, зокрема з використанням релігійних організацій, які в Російській Федерації зрощені з державою і прямо проголосили своєю метою знищення української державності, культури, ідентичності.

Закон, за словами міністерства, переслідує легітимну мету та є необхідним у демократичному суспільстві, а також передбачає демократичну процедуру, в якій останнє слово належить суду. Він не накладає тягаря на совість віруючих, а лише виводить їх з-під тиску російської православної церкви, яка, що підкреслюється в Резолюції ПАРЄ, "є ідеологічним продовженням злочинного режиму".

"Нагадуємо ООН, що саме Росія в ході своєї загарбницької війни вчиняє численні злочини проти релігійних свобод, що включають зокрема навмисні вбивства вірян і релігійних діячів, руйнування релігійних споруд та святих місць по всій території України, переслідування релігійних громад, які не належать до російської православної церкви на тимчасово окупованих територіях України", - додали в МЗС.

Міністерство зазначило, що розраховує на те, що у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об’єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні та продовжить фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна.