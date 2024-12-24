Росія використовує релігію як зброю, - глава УГКЦ
Російська Федерація намагається мілітаризувати релігію та використовувати її як зброю у війні проти України. Зокрема, агресори для цих потреб задіюють російську православну церкву.
Про це розповів глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ), Верховний архієпископ Києво-Галицький, Блаженнійший Святослав у інтерв'ю РБК-Україна.
За словами голови УГКЦ, протягом останніх місяців він пояснював головам європейських держав важливість закону щодо заборони російської церкви в Україні. Зрештою є пункти, які були зрозумілі й партнерам Києва. Перший стосується того, що Росія мілітаризує релігію й використовує її в якості зброї проти України.
"Тут, можливо, першою під руку попала російська православна церква, як дуже ручна церква до цього режиму. Але я думаю, що інші релігійні центри підпадають під ту саму небезпеку контролю і маніпуляцій. Ми бачили, як на російські позиції їздили мусульманські лідери з Росії", - пояснив він та додав, що вищезгаданий закон був не про "заборону", а про "захист" релігійного середовища України.
Закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією
Коментуючи ставлення до закону Святослав відповів, що усі церкви та релігійні організації України проголосували за певні принципи, на яких опрацьовувався документ.
"Йшлося про те, що ми хочемо будувати партнерську модель стосунків. Друге, що не буде державної церкви, а держава однаково ставитиметься до всіх церков, і всі будуть мати рівні права. Третє - невтручання держави в церковні справи, а церков в державні справи. Четверте - відповідальність усіх релігійних спільнот перед питанням державної безпеки, і право держави тут втручатися і рішуче діяти", - розповів голова УГКЦ.
За словами Святослава, закон не є бездоганним, втім сьогодні залишається спостерігати за тим, як він буде виконуватись.
У жовтні 2023 року український парламент прийняв у першому читанні законопроєкт №8371. Документ передбачає заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією (РФ). Навесні 2024 року, у березні, парламентський комітет дав рекомендацію підтримати цей законопроєкт під час другого читання.
Зрештою, 20 серпня законопроєкт було остаточно ухвалено. Через місяць, 23 вересня, він набув чинності. Аналіз того, які зміни приніс цей закон, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Набув чинності закон про заборону РПЦ. Що тепер чекає на Московський патріархат".
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