ООН выразила обеспокоенность религиозной политикой Украины. В МИД ответили

В докладе ООН отметили, что в Украине вступили в силу новые законодательные положения в отношении религиозных организаций, которые запрещают деятельность Российской православной церкви в Украине, а также украинских религиозных организаций, признанных связанными с аналогичными организациями в Российской Федерации.

"Закон, который ввел эти положения, установил непропорциональные ограничения на свободу исповедовать свою религию или убеждения", - говорится в докладе.

Реакция МИД

Министерство иностранных дел Украины ознакомилось с 41-м периодическим докладом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованным 31 декабря 2024 года и дало ответ на некоторые тезисы из него.

"Отвергаем выводы ООН относительно поправок к Закону Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" как такие, которые искажают действительность", - отметили в министерстве.

Как говорят в МИД, упомянутый в докладе закон не предусматривает запрета ни одной из существующих в Украине церквей. Вместо этого он лишь не допускает подчинения религиозных организаций в Украине руководящим центрам, которые размещаются в государстве, которое осуществило или осуществляет вооруженную агрессию против Украины или временно оккупировало часть ее территории, а также религиозных организаций, поддерживающих вооруженную агрессию против Украины.

"Напоминаем ООН, что Россия системно использует религию как оружие в захватнической войне против Украины. Российское государство через подконтрольную ему РПЦ освящает зверства против украинцев и восхваляет преступников, которые их совершают", - подчеркнули в МИД.

Министерство пояснило, что в этом контексте, украинское государство обязано защищать своих граждан от деструктивного влияния государства-агрессора, в частности с использованием религиозных организаций, которые в Российской Федерации сращены с государством и прямо провозгласили своей целью уничтожение украинской государственности, культуры, идентичности.

Закон, по словам министерства, преследует легитимную цель и является необходимым в демократическом обществе, а также предусматривает демократическую процедуру, в которой последнее слово принадлежит суду. Он не накладывает бремени на совесть верующих, а лишь выводит их из-под давления русской православной церкви, которая, что подчеркивается в Резолюции ПАСЕ, "является идеологическим продолжением преступного режима".

"Напоминаем ООН, что именно Россия в ходе своей захватнической войны совершает многочисленные преступления против религиозных свобод, включающие в частности умышленные убийства верующих и религиозных деятелей, разрушение религиозных сооружений и святых мест по всей территории Украины, преследование религиозных общин, которые не принадлежат к русской православной церкви на временно оккупированных территориях Украины", - добавили в МИД.

Министерство отметило, что рассчитывает на то, что в своих докладах Мониторинговая миссия ООН по правам человека будет предоставлять в дальнейшем объективные оценки реальной ситуации со свободой религии в Украине и продолжит фиксировать российские преступления против украинских верующих, религиозных общин и лидеров, церковного имущества.