ООН выразила обеспокоенность религиозной политикой Украины. В МИД ответили

ООН выразила обеспокоенность религиозной политикой Украины. В Киеве отметили, что украинская политика направлена на защиту религиозных свобод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара по правам человека и комментарий МИД Украины.
В докладе ООН отметили, что в Украине вступили в силу новые законодательные положения в отношении религиозных организаций, которые запрещают деятельность Российской православной церкви в Украине, а также украинских религиозных организаций, признанных связанными с аналогичными организациями в Российской Федерации.
"Закон, который ввел эти положения, установил непропорциональные ограничения на свободу исповедовать свою религию или убеждения", - говорится в докладе.
Министерство иностранных дел Украины ознакомилось с 41-м периодическим докладом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованным 31 декабря 2024 года и дало ответ на некоторые тезисы из него.
"Отвергаем выводы ООН относительно поправок к Закону Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" как такие, которые искажают действительность", - отметили в министерстве.
Как говорят в МИД, упомянутый в докладе закон не предусматривает запрета ни одной из существующих в Украине церквей. Вместо этого он лишь не допускает подчинения религиозных организаций в Украине руководящим центрам, которые размещаются в государстве, которое осуществило или осуществляет вооруженную агрессию против Украины или временно оккупировало часть ее территории, а также религиозных организаций, поддерживающих вооруженную агрессию против Украины.
"Напоминаем ООН, что Россия системно использует религию как оружие в захватнической войне против Украины. Российское государство через подконтрольную ему РПЦ освящает зверства против украинцев и восхваляет преступников, которые их совершают", - подчеркнули в МИД.
Министерство пояснило, что в этом контексте, украинское государство обязано защищать своих граждан от деструктивного влияния государства-агрессора, в частности с использованием религиозных организаций, которые в Российской Федерации сращены с государством и прямо провозгласили своей целью уничтожение украинской государственности, культуры, идентичности.
Закон, по словам министерства, преследует легитимную цель и является необходимым в демократическом обществе, а также предусматривает демократическую процедуру, в которой последнее слово принадлежит суду. Он не накладывает бремени на совесть верующих, а лишь выводит их из-под давления русской православной церкви, которая, что подчеркивается в Резолюции ПАСЕ, "является идеологическим продолжением преступного режима".
"Напоминаем ООН, что именно Россия в ходе своей захватнической войны совершает многочисленные преступления против религиозных свобод, включающие в частности умышленные убийства верующих и религиозных деятелей, разрушение религиозных сооружений и святых мест по всей территории Украины, преследование религиозных общин, которые не принадлежат к русской православной церкви на временно оккупированных территориях Украины", - добавили в МИД.
Министерство отметило, что рассчитывает на то, что в своих докладах Мониторинговая миссия ООН по правам человека будет предоставлять в дальнейшем объективные оценки реальной ситуации со свободой религии в Украине и продолжит фиксировать российские преступления против украинских верующих, религиозных общин и лидеров, церковного имущества.
Напомним, что недавно глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Блаженнейший Святослав рассказал, что Российская Федерация пытается милитаризировать религию и использовать ее как оружие в войне против Украины.
В частности, он отметил, что агрессоры для этих целей задействуют Российскую Православную Церковь.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что в октябре 2023 года украинский парламент принял в первом чтении законопроект №8371. Документ предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией (РФ). Весной 2024 года, в марте, парламентский комитет дал рекомендацию поддержать этот законопроект во время второго чтения.
В конце концов, 20 августа законопроект был окончательно принят. Через месяц, 23 сентября, он вступил в силу.
Анализ того, какие изменения принес этот закон, можно прочитать в материале РБК-Украина"Вступил в силу закон о запрете РПЦ. Что теперь ждет Московский патриархат".
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