Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В ООН відреагували на удар Росії по гуманітарному конвою на Херсонщині

Фото: в ООН відреагували на удар Росії по гуманітарному конвою на Херсонщині (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогоднішня атака російських військ по автомобілях гуманітарної місії ООН у Херсонській області є абсолютно неприпустимою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Сінді Маккейн написала у соцмережі Х.

"Це абсолютно неприпустимо. Цілеспрямований удар безпілотника вразив дві вантажівки ВПП в Україні", - зазначила Маккейн.

За її словами, ніхто з працівників під час атаки не постраждав, але вантажівки й життєво необхідна допомога, яку вони доставляли, згоріли.

"Гуманітарні працівники, транспортні засоби та вантажі не є ціллю. Ніколи й ніде", - наголосила Маккейн.

Удар РФ по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, російська армія вдарила по гуманітарній місії ООН у Херсонській області.

Як повідомили в ОВА, ворог атакував чотири білі автівки з відповідним маркуванням, там не було військової техніки. Машини везли допомогу людям.

Один транспортний засіб - згорів, інший - серйозно пошкоджений. Дві - змогли вирватися з-під ударів. Попередньо, ніхто не постраждав.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по гуманітарному конвою ООН у Херсонській області. За його словами, дві вантажівки у складі конвою, що доставляли їжу, були пошкоджені внаслідок навмисної атаки дрона.

ООНХерсонська областьВійна в Україні