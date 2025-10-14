В ООН отреагировали на удар России по гуманитарному конвою на Херсонщине

"Это абсолютно недопустимо. Целенаправленный удар беспилотника поразил два грузовика ВПП в Украине", - отметила Маккейн.

По ее словам, никто из работников во время атаки не пострадал, но грузовики и жизненно необходимая помощь, которую они доставляли, сгорели.

"Гуманитарные работники, транспортные средства и грузы не являются целью. Никогда и нигде", - подчеркнула Маккейн.