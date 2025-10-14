RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В ООН отреагировали на удар России по гуманитарному конвою на Херсонщине

Фото: в ООН отреагировали на удар России по гуманитарному конвою на Херсонщине (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодняшняя атака российских войск по автомобилям гуманитарной миссии ООН в Херсонской области является абсолютно недопустимой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн написала в соцсети Х.

"Это абсолютно недопустимо. Целенаправленный удар беспилотника поразил два грузовика ВПП в Украине", - отметила Маккейн.

По ее словам, никто из работников во время атаки не пострадал, но грузовики и жизненно необходимая помощь, которую они доставляли, сгорели.

"Гуманитарные работники, транспортные средства и грузы не являются целью. Никогда и нигде", - подчеркнула Маккейн.

 

Удар РФ по гуманитарному конвою ООН на Херсонщине

Напомним, сегодня, 14 октября, российская армия ударила по гуманитарной миссии ООН в Херсонской области.

Как сообщили в ОВА, враг атаковал четыре белые машины с соответствующей маркировкой, там не было военной техники. Машины везли помощь людям.

Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Две - смогли вырваться из-под ударов. Предварительно, никто не пострадал.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области. По его словам, два грузовика в составе конвоя, доставлявших еду, были повреждены в результате преднамеренной атаки дрона.

ООНХерсонская областьВойна в Украине