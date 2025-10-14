В ООН відреагували на удар Росії по гуманітарному конвою на Херсонщині
Сьогоднішня атака російських військ по автомобілях гуманітарної місії ООН у Херсонській області є абсолютно неприпустимою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Сінді Маккейн написала у соцмережі Х.
"Це абсолютно неприпустимо. Цілеспрямований удар безпілотника вразив дві вантажівки ВПП в Україні", - зазначила Маккейн.
За її словами, ніхто з працівників під час атаки не постраждав, але вантажівки й життєво необхідна допомога, яку вони доставляли, згоріли.
"Гуманітарні працівники, транспортні засоби та вантажі не є ціллю. Ніколи й ніде", - наголосила Маккейн.
Удар РФ по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині
Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, російська армія вдарила по гуманітарній місії ООН у Херсонській області.
Як повідомили в ОВА, ворог атакував чотири білі автівки з відповідним маркуванням, там не було військової техніки. Машини везли допомогу людям.
Один транспортний засіб - згорів, інший - серйозно пошкоджений. Дві - змогли вирватися з-під ударів. Попередньо, ніхто не постраждав.
Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по гуманітарному конвою ООН у Херсонській області. За його словами, дві вантажівки у складі конвою, що доставляли їжу, були пошкоджені внаслідок навмисної атаки дрона.