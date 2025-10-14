Фото: в ООН відреагували на удар Росії по гуманітарному конвою на Херсонщині (t.me/olexandrprokudin)

Сьогоднішня атака російських військ по автомобілях гуманітарної місії ООН у Херсонській області є абсолютно неприпустимою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Сінді Маккейн написала у соцмережі Х.

"Це абсолютно неприпустимо. Цілеспрямований удар безпілотника вразив дві вантажівки ВПП в Україні", - зазначила Маккейн. За її словами, ніхто з працівників під час атаки не постраждав, але вантажівки й життєво необхідна допомога, яку вони доставляли, згоріли. "Гуманітарні працівники, транспортні засоби та вантажі не є ціллю. Ніколи й ніде", - наголосила Маккейн.