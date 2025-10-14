Фото: в ООН отреагировали на удар России по гуманитарному конвою на Херсонщине (t.me/olexandrprokudin)

Сегодняшняя атака российских войск по автомобилям гуманитарной миссии ООН в Херсонской области является абсолютно недопустимой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн написала в соцсети Х.

"Это абсолютно недопустимо. Целенаправленный удар беспилотника поразил два грузовика ВПП в Украине", - отметила Маккейн. По ее словам, никто из работников во время атаки не пострадал, но грузовики и жизненно необходимая помощь, которую они доставляли, сгорели. "Гуманитарные работники, транспортные средства и грузы не являются целью. Никогда и нигде", - подчеркнула Маккейн.