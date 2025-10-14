В ООН отреагировали на удар России по гуманитарному конвою на Херсонщине
Сегодняшняя атака российских войск по автомобилям гуманитарной миссии ООН в Херсонской области является абсолютно недопустимой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн написала в соцсети Х.
"Это абсолютно недопустимо. Целенаправленный удар беспилотника поразил два грузовика ВПП в Украине", - отметила Маккейн.
По ее словам, никто из работников во время атаки не пострадал, но грузовики и жизненно необходимая помощь, которую они доставляли, сгорели.
"Гуманитарные работники, транспортные средства и грузы не являются целью. Никогда и нигде", - подчеркнула Маккейн.
Удар РФ по гуманитарному конвою ООН на Херсонщине
Напомним, сегодня, 14 октября, российская армия ударила по гуманитарной миссии ООН в Херсонской области.
Как сообщили в ОВА, враг атаковал четыре белые машины с соответствующей маркировкой, там не было военной техники. Машины везли помощь людям.
Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Две - смогли вырваться из-под ударов. Предварительно, никто не пострадал.
Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области. По его словам, два грузовика в составе конвоя, доставлявших еду, были повреждены в результате преднамеренной атаки дрона.