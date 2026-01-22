В ООН відповіли, чи схвильовані появою "Ради миру" Трампа як конкурента організації

В Організації Об’єднаних Націй не переймаються через появу "Ради миру", як потенційного конкурента і мають намір продовжити працювати згідно зі своїм Статутом.

Про це заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Заступник речника заявив, що чимало організацій, регіональних структур, оборонних альянсів співіснували з ООН протягом 80 років. Щодо "Ради миру", Гак підкреслив, що рішення про її створення схвалив Радбез ООН.

"І ми, звичайно, продовжуємо дотримуватися цієї резолюції...Що буде в майбутньому? Побачимо", - підсумував Фархан Гак і додав, що ООН не турбується через появу нових організацій та працює відповідно до своєї програми і Статуту.

Ще заступник речника додав, що в ООН "багата історія досягнень та широкий набір мандатних завдань", які постійно виконуються.

Відповідь на критику Трампа

Щодо критики ООН американським лідером Дональдом Трампом, Гак відповів, що організація запланувала покращити свою роботу.

"Ми ясно дали зрозуміти, що докладаємо всіх зусиль, щоб покращити роботу ООН, аби вона ефективно працювала для всіх зацікавлених сторін", - зазначив заступник генсека ООН.

У цьому контексті Гак нагадав, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "запустив ініціативу UN 80, спрямовану на підвищення ефективності організації".

За словами посадовця, ООН і надалі "невтомно працюватиме заради миру з повною повагою до міжнародного права й докладатиме всебічних зусиль для усунення першопричин конфліктів, щоб забезпечити стійкі рішення для досягнення миру".

Фархан Гак також поінформував, що генсек ООН Антоніу Гутерреш через хворобу не поїхав у Давос на Міжнародний економічний форум і працює дистанційно.