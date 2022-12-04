В ООН циркулює проєкт резолюції щодо трибуналу для Росії, - The Guardian

В ООН у Нью-Йорку поширюється проект резолюції щодо трибуналу, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian

За даними видання є ознаки того, що позиція США може пом’якшитися через лобіювання з боку президента України Володимира Зеленського.

"Це те, що дуже хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велику вагу. Питання в тому, чи матимуть вони голоси на загальних зборах?" - Сказала цього тижня посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак.

Вона додала, що поки що всі резолюції ООН щодо України були ухвалені, адже " цифри були досить значними".

Ван Шаак, виступаючи в Лондоні сказала, що США не зайняли твердої позиції щодо спеціального трибуналу. Однак вона вважає, що є доцільність проведення заочних судів над росіянами, звинуваченими у воєнних злочинах, якщо їх не можливо видати.

Вона додала, що розглядаються два варіанти.

Перший - це двосторонній договір між Україною та ООН.

Другий - національний суд, створений Україною з ЄС або Радою Європи з додаванням міжнародного елементу, можливо, схваленим голосуванням на Генеральній асамблеї ООН.

В обох випадках бачення полягало б у тому, щоб судити за злочин агресії.

" Це буде обмежена кількість обвинувачених, ймовірно, вище політичне керівництво, а також, можливо, деякі вищі військові особи", - сказала Ван Шаак.