В ООН циркулює проєкт резолюції щодо трибуналу для Росії, - The Guardian
В ООН у Нью-Йорку поширюється проект резолюції щодо трибуналу, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за злочини агресії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian
За даними видання є ознаки того, що позиція США може пом’якшитися через лобіювання з боку президента України Володимира Зеленського.
"Це те, що дуже хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велику вагу. Питання в тому, чи матимуть вони голоси на загальних зборах?" - Сказала цього тижня посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак.
Вона додала, що поки що всі резолюції ООН щодо України були ухвалені, адже "цифри були досить значними".
Ван Шаак, виступаючи в Лондоні сказала, що США не зайняли твердої позиції щодо спеціального трибуналу. Однак вона вважає, що є доцільність проведення заочних судів над росіянами, звинуваченими у воєнних злочинах, якщо їх не можливо видати.
Вона додала, що розглядаються два варіанти.
- Перший - це двосторонній договір між Україною та ООН.
- Другий - національний суд, створений Україною з ЄС або Радою Європи з додаванням міжнародного елементу, можливо, схваленим голосуванням на Генеральній асамблеї ООН.
В обох випадках бачення полягало б у тому, щоб судити за злочин агресії.
"Це буде обмежена кількість обвинувачених, ймовірно, вище політичне керівництво, а також, можливо, деякі вищі військові особи", - сказала Ван Шаак.
Україна хоче, щоб новий трибунал запрацював не пізніше вересня 2023 року, оскільки до того часу, на думку уряду, буде зібрано щонайменше 26 тисяч воєнних злочинів, які призвели до загибелі 7,5 тисяч мирних жителів, у тому числі 400 дітей.
Нагадаємо, призначені ООН слідчі вже досліджують, чи є атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України воєнними злочинами.
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