В ООН циркулирует проект резолюции по трибуналу для России, - The Guardian

В ООН в Нью-Йорке распространяется проект резолюции по трибуналу, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным издания есть признаки того, что позиция США может смягчиться из-за лоббирования со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

"Это то, что очень волнует президента Зеленского. Это то, чего хочет Украина , и я думаю, что это будет иметь большой вес. Вопрос в том, будут ли у них голоса на общем собрании?" – сказала на этой неделе посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

Она добавила, что пока все резолюции ООН по Украине были приняты, ведь " цифры были достаточно значительными".

Ван Шаак, выступая в Лондоне, сказала, что США не заняли твердой позиции по специальному трибуналу. Однако она считает, что есть целесообразность проведения заочных судов над россиянами, обвиняемыми в военных преступлениях, если их невозможно выдать.

Она добавила, что рассматриваются два варианта.

Первый - это двусторонний договор между Украиной и ООН.

Второй - национальный суд, созданный Украиной с ЕС или Советом Европы с добавлением международного элемента, возможно одобренным голосованием на Генеральной ассамблее ООН.

В обоих случаях видение заключалось бы в том, чтобы судить за преступление агрессии.

"Это будет ограниченное количество обвиняемых, вероятно, высшее политическое руководство, а также, возможно, некоторые высшие военные лица", - сказала Ван Шаак.