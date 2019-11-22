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ООН теперь не сможет судить Россию за нарушения прав гражданских лиц во время войны

Новости » Политика     22.11.2019 - 11:28
ООН теперь не сможет судить Россию за нарушения прав гражданских лиц во время войны
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Россия фактически вышла из Женевской конвенции

Россия фактически вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов в связи с чем ООН теперь не сможет судить Россию за нарушения прав гражданских лиц во время войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Как отмечается, Россия теперь не признает статью дополнительного протокола к этой конвенции о признании юрисдикции специальной комиссии ООН выполнять роль судебного органа, который разбирает нарушения.

Напомним, Арбитражный суд в Гааге вчера, 21 ноября, начал первые слушания по делу "Украина против России", а именно относительно нападения на украинские корабли в Керченском проливе.

Как сообщало РБК-Украина, ранее сообщалось, что в пятницу, 21 ноября, Арбитражный трибунал в Гааге начнет первые слушания по делу "Украина против России". Предполагалось, что суд рассмотрит нарушение Россией иммунитета украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.

РБК-Украина писало, что 8 ноября, Международный суд ООН отклонил возражения России относительно юрисдикции делу "Украина против РФ". Суд признал свою юрисдикцию в делах о расовой дискриминации в Крыму и финансирования терроризма на Донбассе.

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