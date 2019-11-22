ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни

Новини » Політика     22.11.2019 - 11:28
ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Росія фактично вийшла з Женевської конвенції

Росія фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів у зв'язку з чим ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Як зазначається, Росія тепер не визнає статтю додаткового протоколу до цієї конвенції про визнання юрисдикції спеціальної комісії ООН виконувати роль судового органу, який розбирає порушення.

Нагадаємо, Арбітражний суд у Гаазі вчора, 21 листопада, почав перші слухання у справі "Україна проти Росії", а саме щодо нападу на українські кораблі в Керченській протоці.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 листопада, Арбітражний трибунал в Гаазі почне перші слухання у справі "Україна проти Росії". Передбачалося, що суд розгляне порушення Росією імунітету українських військових суден та 24 членів їх екіпажів.

Також РБК-Україна писало, що 8 листопада, Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі "Україна проти РФ". Суд визнав свою юрисдикцію у справах про расову дискримінацію в Криму та фінансування тероризму на Донбасі.

У США пригрозили Турції та Єгипту санкціями у випадку закупок російської військової техніки ООН передала ще майже 160 тонн гуманітарної допомоги на Донбасс
Новини України ООНРосійська Федераціявойна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся