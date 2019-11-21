Украина настаивает в Гааге, что дело против РФ в отношении моряков является срочным

Иллюстративное фото (icj-cij.org)

Россия и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков

Украина настаивает в Гаагском суде, что дело "Украина против России" в отношении моряков является срочным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы МИД, агента Украины в этом деле Ланы Зеркаль в Facebook.

По ее словам, Гаагский трибунал должен положить конец этим длящимся нарушением, а поэтому Украина требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции ООН по морскому праву.

"То есть, Россия и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад - почти через год после того, как 25 ноября 2018 года их было задержано - РФ освободила наши корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать Приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву", - написала Зеркаль.

Напомним, Арбитражный суд в Гааге сегодня, 21 ноября, начал первые слушания по делу "Украина против России", а именно относительно нападения на украинские корабли в Керченском проливе.

Как сообщало РБК-Украина, ранее сообщалось, что в пятницу, 21 ноября, Арбитражный трибунал в Гааге начнет первые слушания по делу "Украина против России". Предполагалось, что суд рассмотрит нарушение Россией иммунитета украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.

РБК-Украина писало, что 8 ноября, Международный суд ООН отклонил возражения России относительно юрисдикции делу "Украина против РФ". Суд признал свою юрисдикцию в делах о расовой дискриминации в Крыму и финансирования терроризма на Донбассе.