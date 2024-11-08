В ООН стурбовані поверненням Трампа до Білого дому, - Reuters

Основне побоювання ООН полягає у тому, чи може Трамп скоротити фінансування Організації Об'єднаних Націй. Крім того, Вашингтон може вийти з ключових міжнародних угод та інституцій, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Паризькою угодою щодо клімату.

Якщо США відступлять від мандата ООН, це може відкрити двері Китаю. Джерела видання зазначають, що Китай може "представити себе прихильником номер один багатосторонності".

Наразі США є найбільшим донором ООН, другому місці - Китай. На частку Вашингтона припадає 22% основного бюджету ООН та 27% бюджету миротворчих операцій.

Зазначається, що адміністрація президента Джо Байдена заборгувала 995 млн доларів за основним бюджетом ООН і 862 млн - за бюджетом миротворчих операцій. Якщо США скоротять фінансування організації, основні роботи стануть неможливими.

У команді генсека ООН Антоніу Гутерріша вважають, що наступний рік буде надзвичайно важким.