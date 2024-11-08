RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В ООН обеспокоены возвращением Трампа в Белый дом, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Организация Объединенных Наций озабочена победой Дональда Трампа на выборах в США. Для этого есть несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Основное опасение ООН состоит в том, может ли Трамп сократить финансирование Организации Объединенных Наций. Кроме того, Вашингтон может выйти из ключевых международных соглашений и институтов, включая Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Если США отступят от мандата ООН, это может открыть дверь Китая. Источники издания отмечают, что Китай может "представить себя поклонником номер один многосторонности".

В настоящее время США является крупнейшим донором ООН, на втором месте - Китай. На долю Вашингтона приходится 22% основного бюджета ООН и 27% бюджета миротворческих операций.

Отмечается, что администрация президента Джо Байдена задолжала 995 млн долларов по основному бюджету ООН и 862 млн - по бюджету миротворческих операций. Если США сократят финансирование организации, то основные работы станут невозможными.

В команде генсека ООН Антониу Гутерриша считают, что следующий год будет очень тяжелым.

 

Трамп выиграл выборы

Напомним, 5 ноября в США прошли выборы. Победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его оппонентка Камала Харрис уже признала свое поражение. Кроме того, Республиканская партия получила большинство в Сенате.

Трамп уже объявил себя новоизбранным президентом. На первом митинге после выборов он сделал несколько заявлений, в частности, пообещал остановить все войны.

Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили возможное дальнейшее сотрудничество между странами.

Чего можно ожидать от президентства Трампа - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп