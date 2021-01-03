ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ООН спрогнозировали, сколько детей родится в мире в 2021 году

Автор: Инна Собора

По оценкам ЮНИСЕФ, в первый день Нового года в мире родились 371 504 ребенка. Первый малыш 2021 года появился на свет на Фиджи.

Самые читаемые новости

Об этом сообщается на странице ООН в Twitter.

"Всего в 2021 году ожидается рождение 140 млн детей. Средняя продолжительность их жизни составит 84 года", - говорится в сообщении.

Ранее в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили об угрозе голода десяти миллионов детей уже в следующем году. Речь идет о детях в Конго, Нигерии, Судане и Йемене.

Таккжев ЮНИСЕФ обеспокоены появлением "потерянного поколения" из-за COVID-19. Из-за пандемии у примерно семи миллионов детей до пяти лет будут диагностированы признаки истощения. Это приведет к появлению более чем 10 тысяч дополнительных случаев детской смертности в месяц в основном в странах Африки и в Южной Азии.

Напомним, в ООН считают, что 2021 год может стать катастрофическим за последние 75 лет. Причиной называют рост количества людей, которые находятся на грани голодной смерти.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ООНпреступления