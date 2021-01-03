В ООН спрогнозували, скільки дітей народиться в світі в 2021 році

За оцінками ЮНІСЕФ, в перший день Нового року у світі народилися 371 504 дитини. Перший малюк 2021 року з'явився на світ на Фіджі.

Про це повідомляється на сторінці ООН в Twitter.

"Всього в 2021 році очікується народження 140 млн дітей. Середня тривалість їх життя становитиме 84 роки", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) заявили про загрозу голоду десяти мільйонів дітей вже в наступному році. Мова йде про дітей в Конго, Нігерії, Судані та Ємені.

Таккжев ЮНІСЕФ стурбовані появою "втраченого покоління" з-за COVID-19. Через пандемію у близько семи мільйонів дітей віком до п'яти років будуть діагностовані ознаки виснаження. Це призведе до появи більш ніж 10 тисяч додаткових випадків дитячої смертності в місяць в основному в країнах Африки і в Південній Азії.

Нагадаємо, в ООН вважають, що 2021 рік може стати катастрофічним за останні 75 років. Причиною називають зростання кількості людей, які перебувають на грані голодної смерті.