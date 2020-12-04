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ООН: в 2021 году может произойти самый серьезный за 75 лет гуманитарный кризис

Нью-Йорк, Пятница 04 декабря 2020 20:43
ООН: в 2021 году может произойти самый серьезный за 75 лет гуманитарный кризис
Фото: ООН (flickr.com/un_photo)
Автор: РБК-Украина

В ООН считают, что следующий год может стать катастрофическим за последние 75 лет. Причиной называют рост количества людей, которые находятся на грани голодной смерти.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

По его словам, из-за пандемии количество людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 млн.

"Судя по ситуации на данный момент, 2021 год может стать катастрофическим. 2021 год грозит стать годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН", - заявил Бизли.

В связи с этим он призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание на финансирование борьбы с голодом и с причинами, провоцирующими миграцию.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что к концу 2020 года на грани голода рискуют оказаться 130 млн человек.

Кроме того, критическая ситуация с голодом населения фиксируется в Буркина-Фасо, Нигерии, Южном Судане и Йемене. В этих странах также происходят вооруженные конфликты, что ухудшает ситуацию.

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