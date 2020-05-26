ООН созывает совещание для усиления поддержки развивающихся стран

Представители ООН заявили, что 28 мая они встретятся с более чем дюжиной мировых лидеров, чтобы обсудить вопрос об увеличении финансовой поддержки для развивающихся стран, сильно пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса. Встреча пройдет в онлайн-формате.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, ранее в МВФ заявляли, что пандемия коронавируса увеличит разрыв между богатыми и бедными.

Также РБК-Украина писало, что в ООН спрогнозировали исторический уровень безработицы в мире.